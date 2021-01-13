Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı

13.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:50

Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Türk milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na yüzde 60 zamlı yeni bir teklif yapmayı planlıyor. Kırmızı siyahlılardan yıllık 2,5 milyon euro kazanan Hakan, yeni sözleşmeyi kabul ederse yıllık 4 milyon euro kazanancak.

Hakan Çalhanoğlu'nun takımda tutmak isteyen İtalyan devi Milan, yıldız futbolcuya yeni teklif sunmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; yıllık 2.5 milyon euro kazanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na yıllık net 4 milyon euro'luk bir sözleşme önerecek. Maaşın dışında sözleşmesine özel bonus maddeleri de eklenecek.

Uzun süredir Milan ile sözleşme görüşmelerini yürüten Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcileri, çarşamba gün içerisinde Milanello'ya giderek bir kez daha yönetimle görüşme gerçekleştirecek.

24 MAÇTA 15 GOLE KATKI YAPTI

Stefano Pioli döneminde Milan'ın en etkili silahlarından biri haline gelen 26 yaşındaki Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 24 resmi maçta 6 gol atıp 9 asist yaptı.

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ivana Sert Oğuzhan Koç Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 18:49:43. #1.14#
title