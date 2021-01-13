Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı

Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Türk milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na yüzde 60 zamlı yeni bir teklif yapmayı planlıyor. Kırmızı siyahlılardan yıllık 2,5 milyon euro kazanan Hakan, yeni sözleşmeyi kabul ederse yıllık 4 milyon euro kazanancak.

Hakan Çalhanoğlu'nun takımda tutmak isteyen İtalyan devi Milan, yıldız futbolcuya yeni teklif sunmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; yıllık 2.5 milyon euro kazanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na yıllık net 4 milyon euro'luk bir sözleşme önerecek. Maaşın dışında sözleşmesine özel bonus maddeleri de eklenecek.

Uzun süredir Milan ile sözleşme görüşmelerini yürüten Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcileri, çarşamba gün içerisinde Milanello'ya giderek bir kez daha yönetimle görüşme gerçekleştirecek.

24 MAÇTA 15 GOLE KATKI YAPTI

Stefano Pioli döneminde Milan'ın en etkili silahlarından biri haline gelen 26 yaşındaki Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 24 resmi maçta 6 gol atıp 9 asist yaptı.