Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için şartları zorluyor
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Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için şartları zorluyor

28.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:59
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için şartları zorluyor

Milan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı bir kontrat önerdi. Milli futbolcu, İtalyan devinden 5 milyon euro talep ediyor.

Milan ve Hakan Çalhanoğlu arasında sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan 5 Milyon euro talep ettiği ifade edildi. Milan'ın ise Hakan'a 3,5 milyon euro önerdiği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu için Manchester United devrede. Milan Sportif Direktörü Maldini, "Görüşmeler çok hassas bir şekilde ilerliyor ama her iki taraf ortak bir noktada buluşabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Habere göre Hakan Çalhanoğlu kariyerine Milan'da devam etmek istiyor. Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaybetmek istemiyor ve yerine onun kadar kaliteli bir 10 numara bulamayacağını düşünüyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 23:04:13. #1.14#
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