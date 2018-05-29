Milan, Eski Futbolcusu Kucka'yı Trabzonspor'dan Geri İstiyor

Trabzonspor'un sezon başında Milan'dan 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Juraj Kucka, tekrar Milan'a dönebilir. İtalya basınının iddiasına göre Milan, sürpriz bir şekilde eski futbolcusuna talip oldu.

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Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Milan, 31 yaşındaki futbolcuyu sattığı miktardan daha düşük bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacak. Trabzonspor, Kucka için Milan'a 5 milyon Euro ödemişti.

Bordo mavili kulüp ile 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan Slovak orta saha, bu sezon Trabzonspor formasıyla 28 maça çıkarken 3 gol ve 6 asist ile mücadele etmiti. Kucka'nın özellikle Galatasaray maçında orta sahadan attığı gol uzun süre hafızalardan çıkmamıştı.