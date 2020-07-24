Milan - Atalanta maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?
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Milan - Atalanta maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?

İtalya Serie A'da şampiyon henüz belli olmadı. Juventus'un yenilmesiyle 2. sırada bulunan Atalanta'nın ümitleri tekrardan arttı. Peki Milan - Atalanta karşılaşması ne zaman yapılacak, saat kaçta, hangi kanal verecek detaylarını aktaralım.

Milan - Atalanta maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?
24.07.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:47

Futbolseverler merakla beklenen Milan - Atalanta maçını heyecanla beklemeye başladı. Maçın önemi çok büyük. Peki zirveyi ilgilendiren Milan - Atalanta maçı ne zaman, hangi kanalda olacak?

MİLAN - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Serie A'daki Milan - Atalanta maçı 24 Temmuz 2020 Cuma günü saat 22:45 'de başlayacaktır. Maç Milan'ın evinde San Siro'da oynanacaktır. Maçın hakemi Daniele Doveri olacaktır.

MİLAN - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan - Atalanta maçı bugün yani 24 Temmuz cuma günü akşam 22:45 'de oynanacaktır. Maç BeIN Sports 3 kanalından naklen canlı olarak yayınlanacaktır. BeIN Sports'un frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans : 10887.00

Polarisazyon : V (Dikey)

SR : 30000

FEC : 5/6

Uydu : Eutelsat 7C

MİLAN - ATALANTA MAÇININ ÖNEMİ NEDİR?

Atalanta ligde 74 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyon olmak için bu maçı muhakkak kazanması ve Juventus'un da puan kaybetmesini beklemesi lazım. Öte yandan Milan da 59 puanla 6. sırada yer alıyor. Milan Avrupa kupalarına doğrudan katılma hakkını elde etmek için bu maçı en azından berabere bitirmesi lazım.

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