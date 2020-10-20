Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür
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Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür

20.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:10

Beyaz Futbol programında sunucunun konuştuğu sırada mikrofonunun açık olduğunu unutan Abdülkerim Durmaz'ın "Doğduğu günün ..... ..... ben gidiyorum" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve zaman zaman skandalları ile gündeme gelen Beyaz Futbol programının dün akşam yayınlanan bölümüne Abdülkerim Durmaz'ın küfrü damga vurdu.

Daha önce Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnakları hedef alan çıkışı ile büyük tepki çeken programda dün akşam da sunucu Onur Yıldız konuştuğu sırada Abdülkerim Durmaz'ın "Doğduğu günün ..... ..... ben gidiyorum" ifadelerini kullandığı duyuldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

KÜTAHYALI'NIN GERİ DÖNMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönüşü nedeniyle Beyaz TV'ye tepki göstermişti. Türkoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum" ifadesini kullanmıştı.

ERTEM ŞENER İSTİFA ETMİŞTİ

7 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü olarak görev yapan Ertem Şener, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karara imza atarak kanaldan istifa ettiğini duyurmuştu.

Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür
Haber Yorumları (16)
ADNAN: BU AHLAK YOKSUNU ADAMLARIN EKRANA ÇIKARTILMASI YANLIŞ.SPOR PROGRAMI ADI ALTİNDA ABUK SABUK,BOŞ,SEVİYESİZLİK VE GÜRÜLTÜ YAPIYORLAR
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MEMOLİ: sonuçta beyaz TV. . . normal
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CAN SERDAR ATAMAN: Ben bu kanalı sildim. Latif ŞİMŞEK diye biri var sürekli hakaret vari konuşmaları en son yeter dedim. Ne diyor yalnızlardan korkun yalnızlardan uzak durun. Sende birgün yalnız kalacaksın ve olacaksın. Bizler seçmedik yalnızlığı zaten seçilmez de sen bugün o kanaldan ayrıl ve sosyalliğe karışacak paran olmasın seni kaç kişi arayacak lATİF Bey. Tarihe bak yalnız kalan kişiler neler üretmiş neler icat etmiş. Bu arada ben yalnızlığa alıştım da senin alışman zor olur.
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