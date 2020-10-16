Mikel Arteta, kadroda yer vermediği Mesut'a açık kapı bıraktı: Çalışmaya devam et
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Mikel Arteta, kadroda yer vermediği Mesut'a açık kapı bıraktı: Çalışmaya devam et

16.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:58

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in menajeri Mikel Arteta, kendisi hakkında forma şansı bulmasının zor olduğu yorumları yapılan Mesut Özil için "Çalışmaya devam etmeli ve takıma katkıda bulunmalı" diyerek açık kapı bıraktı.

Federasyona gönderilmesi gereken listeye en fazla 19 yabancı oyuncu yazabilecek olan Arsenal, haftada 350 bin sterlin kazanan tecrübeli oyuncusunu yaz transfer döneminde elden çıkarmak istemiş, ancak Mesut kulüpte mutlu olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak istediğini belirtmişti.

Arteta, bu ay içerisinde UEFA'ya gönderilen 25 kişilik Avrupa Ligi kadrosunda da yer almayan Mesut için hala bir umut olduğunu dile getirdi.

Avrupa Ligi listesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İspanyol çalıştırıcı, "(Mesut ve Sokratis) Bu karara saygı duymalı, çalışmaya devam etmeli ve takıma katkıda bulunmalılar; sonrasında ne olacağını görecekler" diyerek ikili için açık kapı bıraktı.

"BENİM İÇİN ZOR BİR KARARDI"

Sözlerine Mesut özelinde devam eden Arteta, "Kadroda kendisine yer bulamayan tek kişi o değil. Bu gerçekten benim için zor bir karar oldu çünkü farkındalıkları olan bu seviyedeki oyuncuları kadro dışı bırakmak oldukça güç. Bu durum benim de hoşuma gitmiyor ancak yabancı oyuncularla ilgili bir sınırlama var ve dolayısıyla bu kararı vermemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Mikel Arteta, kadroda yer vermediği Mesut'a açık kapı bıraktı: Çalışmaya devam et

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