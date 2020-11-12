Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım
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Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım

12.11.2020 19:23 | Son Güncelleme: 12.11.2020 19:44

ABD'li efsane boksör Mike Tyson, uyuşturucu kullandığı zamanlarda doping testlerinin pozitif çıkmaması ve dövüşebilmek için plastik cinsel organ ile eşinin ve çocuğunun idrarını kullandığını itiraf etti.

Eski ağır siklet şampiyonu ve eski dünya şampiyonu Mike Tyson, ABD'li boksör Mike Tyson'dan yıllar sonra çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Tyson, uyuşturucu kullandığı zamanlarda doping testlerinden kurtulabilmek ve karşılaşmalara çıkabilmek için plastik cinsel organ ile eşinin ve çocuğunun idrarını kullandığını söyledi.

Testin pozitif çıkmaması için plastik penis ile eşi ve oğlunun idrarını yolladığını belirten Tyson konuyla ilgili, "Bazen eşimden ve oğlumun idrarını kullandım. Eşim bana 'Umarım hamile değilimdir' dedi. Ben de ona 'Merak etme senin idrarını bir daha kullanmayacağım' dedim" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK SKANDALLA GÜNDEME GELDİ

90'lı yıllarda altın çağını yaşayan efsane boksör, birçok skandalla gündeme gelmişti. 1997 yılında karşılaştığı Evander Holyfield'ın maç esnasında kulağını koparan Mike Tyson o dönemde özel hayatı ve katıldığı partilerle de birçok kez gündemi meşgul ediyordu.

Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım

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