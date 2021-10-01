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Mihalıççıkspor'un hedefi Süper Lig

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mihalıççıkspor'un hedefi Süper Lig

Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Mihallıççıkspor, hedefini Süper Lig olarak belirledi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Mihallıççık spor, hedefini Süper Lig olarak belirledi.

Erkekler Hentbol 1. Ligi A Grubu'nun iddialı ekiplerinden Mihalıççıkspor, Süper Lig hedefiyle çalışmalarına başladı. Başkanlığını Osman Taş'ın yaptığı kulüpte, başantrenör Sergey Salin yönetiminde antrenmanlara çıkan sporcuların başarılı performansları dikkat çekiyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesini bir spor merkezi haline getirmeyi öncelikli hedef olarak benimseyen Mihalıççıkspor, erkek hentbol takımının yanı sıra kulüp bünyesinde ayrıca Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde yer alacak kadın voleybol takımı ve Erkekler Futbol Bölgesel Ligi'ndeki futbol takımı bulunduruyor. - ESKİŞEHİR

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Haber: Mihalıççıkspor'un hedefi Süper Lig - Haberler Spor
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