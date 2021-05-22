Mihalgazi'de gençler doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Mihalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Avlakkaya Kanyonu'na doğa yürüyüşü düzenlendi.

Mihalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Avlakkaya Kanyonu'na doğa yürüyüşü düzenlendi.

Mihalgazi Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazmiye Erdem, Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Lisesi Müdürü Kadir Demirci ile öğretmeler ve genç gönüllüler katıldı.

Ali Bali'nin rehberliğinde gerçekleşen gezi boyunca gençler, doğada yaşama dair bilgiler edindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal