Miguel Silva Başakşehir'de
Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo Kulübü'nde forma giyen defans oyuncusu Luis Miguel Vieira Silva, Başakşehir Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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