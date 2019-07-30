Miguel Silva Başakşehir'de

Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Miguel Silva Başakşehir'de

Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo Kulübü'nde forma giyen defans oyuncusu Luis Miguel Vieira Silva, Başakşehir Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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