Migros temmuzda 10 satış mağazasını hizmete açtı Migros Ticaret AŞ, temmuz ayında 10 satış mağazasını hizmete açtı.

Migros Ticaret AŞ, temmuz ayında 10 satış mağazasını hizmete açtı.

Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, şirketin, 8 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 10 satış mağazasının temmuz ayı içerisinde hizmete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Temmuz itibarıyla Migros'un mağaza sayısını, yurt içinde 2 bin 242 ve yurt dışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2 bin 284 olduğu ifade edildi.

.

Kaynak: AA