Migros temmuzda 10 satış mağazasını hizmete açtı
Migros Ticaret AŞ, temmuz ayında 10 satış mağazasını hizmete açtı.
04.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:33
Migros Ticaret AŞ, temmuz ayında 10 satış mağazasını hizmete açtı.
Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, şirketin, 8 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 10 satış mağazasının temmuz ayı içerisinde hizmete açıldığı belirtildi.
Açıklamada, 31 Temmuz itibarıyla Migros'un mağaza sayısını, yurt içinde 2 bin 242 ve yurt dışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2 bin 284 olduğu ifade edildi.
.
Kaynak: AA