Migros'ta madeni paralar "Kumbaram"da birikecek

Migros'ta sunulan "Kumbaram" hizmeti kapsamında alışverişlerinde nakit ödemeyi seçenler, 5 TL'den az madeni para üstü tutarını Money Kartlarına aktarabiliyor.

24.10.2019 13:20
Migros'ta madeni paralar

Migros'ta sunulan "Kumbaram" hizmeti kapsamında alışverişlerinde nakit ödemeyi seçenler, 5 TL'den az madeni para üstü tutarını Money Kartlarına aktarabiliyor.


Migros'tan yapılan açıklamaya göre, "Kumbaram" hizmeti yapılan nakit alışverişlerde para üstü alma işlemini hızlandırıyor. Kumbaram'da biriken tutar, tüm Migros ve Macrocenter mağazalarında yapılan alışverişlerde istenilen bir zamanda değerlendirilebiliyor.

Müşteriler, Kumbaram bakiyelerini Migros Mobil uygulamasından ve Migros Kurumsal WhatsApp hizmetinden takip edebiliyor.

Kaynak: AA
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