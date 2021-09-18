Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk - Haberler Spor
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Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk

Beşiktaş'ın müthiş bir geri dönüşe imza atarak Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maç, yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirildi. Siyah-beyazlıların yıldızı Michy Batshuayi'nin performansını öven yorumcu Feyyaz Uçar, "Batshuayi hakikaten çok formda, bunu ne kadar sürdürecek ama müthiş geldi. Kendini kanıtlama arzusuyla dolu gelmiş, gümbür gümbür gelmiş çocuk, hiç durmuyor" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Michy Batshuayi 1 gol, 1 asistle yıldızlaşırken beIN Sports yorumcusu Feyyaz Uçar, Belçikalı golcüye methiyeler düzdü.

"BATSHUAYI HAKİKATEN ÇOK FORMDA"

Bathsuayi'nin performansından övgüyle bahseden Feyyaz Uçar, "Batshuayi muhasır oyuncu, kuşatan. Top orta sahadayken arkada bekliyor. Arkadan rakibi kuşatan bir oyuncu görüntüsü, bu çok az oyuncuda vardır. Arkadaşlarına pozisyon hazırlamak da önemli, Batshuayi hakikaten çok formda, bunu ne kadar sürdürecek ama müthiş geldi. Kendini kanıtlama arzusuyla dolu gelmiş, gümbür gümbür gelmiş çocuk, hiç durmuyor" dedi.

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Ali Gülhan
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Haber: Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk - Haberler Spor
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