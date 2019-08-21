MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan'a: Ömür boyu peşindeyim

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, ekranlara geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Sancaklı, "Ömür boyu peşindeyim." dedi.

21.08.2019 22:14
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan'a: Ömür boyu peşindeyim

2017 yılında Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Boşnaklara hakaret eden ve gelen tepkiler üzerine programdan çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde ekranlara geri dönmüştü.

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki gösterdi. Yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Sancaklı, "Ömür boyu peşindeyim." yazdı.

İşte Sancaklı'nın açıklaması:

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan'a: Ömür boyu peşindeyim
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