MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddiası
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MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddiası

MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

2 milyar dolar değerinde kripto parayla yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu ile ortak olduğu konuşuluyordu. Sosyal medya üzerinden iddiaları yalanlayan Saffet Sancaklı, "Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine ant içerim" dedi.

Kripto para borsası olan Thodex'te işlemlerin durdurulması ve savcılığın başlattığı soruşturmanın ardından şirket ülke gündemine oturdu. Vurgunun yankıları devam ederken, Sözcü'de yer alan haberde Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in geçtiğimiz yıl eylül ayında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile ortak bir şirket kurduğu öne sürüldü.

İDDİALARA YANIT VERDİ

İddiaların ardından açıklama yapan Sancaklı, oğlunun Thodex'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı. Oğlunun şirketle hukuki ve fiili hiçbir bağının bulunmadığını belirten Sancaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddiası

"Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim adımın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum. Saffet Sancaklı adını ve şahsını bilen herkes bilir ki bizim söz konusu iddialara dair hayatımızın hiçbir döneminde hardal tanesi kadar haksızlık, hukuksuzluk, şerefsizlikle yan yana gelmemiştir. Şerefle taşıdığım milli takım şuurunu ve ay yıldızlı al bayrağı yaşatmak ve ona leke kondurmamayı hayat anlayışı olarak benimsemişimdir. Bu anlayışın ifadesi olarak Türk milletinin en şuurlu siyasi merkezi olan MHP'den şerefimle milletvekilliği yapıyorum. Hayatım boyunca şerefim ve haysiyetimle yaşadım. Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem mümkün değildir. Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

''HUKUKİ VE FİİLİ HİÇBİR BAĞI OLMAMIŞTIR''

Bahsi geçen ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin adı Thodex'tir. Bu şirketle oğlum Mert Sancaklı'nın veyahut herhangi bir Sancaklı soyadının ekte sunulan 20 Eylül 2017 tarih 9412 sayılı sayfa 4773/474'te yer alan Ticaret Sicil Gazetesi'nden de anlaşılacağı üzere hukuki ve fiili hiçbir bağı olmamıştır ve halen de bulunmamaktadır. Devletimizin yapacağı tahkikat sonucunda tüm gerçeklik ortaya çıkacaktır. Bu gerçeklik ortaya çıktığında şahsıma, aileme ve partime saldırı yapanlar ise mahcup olacaklardır."

MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddiası

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MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı
MHP'li Saffet Sancaklı, oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlunun Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı olduğu iddiası
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile ortak olduğu iddia edildi.

İddiaları yalanlayan Sancaklı, 20 Eylül 2017 tarih 9412 sayılı sayfa 4773/474'te yer alan Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirket bilgilerinin yer aldığı kısmı paylaştı.

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