MHK Başkanı Serdar Tatlı: VAR sadece bir opsiyondur, son karar yine hakemindir
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MHK Başkanı Serdar Tatlı: VAR sadece bir opsiyondur, son karar yine hakemindir

18.12.2020 00:18 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:40

Futbolda tartışma yaratan VAR sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Serdar Tatlı, "VAR sahadaki hakemin kararını etkileyemez. Hakem için sadece bir opsiyondur. Hakem kararında şüpheye düşerse yeniden pozisyona bakabilir. Nihai karar hakemindir" dedi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programının canlı yayın konuğu olan Ersin Düzen'in soruları yanıtladı.

Futbolda son dönemin en çok tartışılan uygulaması VAR hakkında açıklamalarda bulunan Tatlı, "VAR sahadaki hakemin kararını etkileyemez. Nihai karar hakemindir. VAR sadece yardımcı olmak için vardır. VAR protokolünde maçın seyrini değiştirebilecek kanıt varsa devreye giriyor" dedi.

"VAR HAKEM İÇİN BİR OPSİYONDUR"

MHK Başkanı, VAR sisteminin sadece hakeme opsiyon tanıdığını vurgulayarak, "Hakem, VAR'dan pozisyon talep edebilir. Hakem kararında şüpheye düşerse yeniden pozisyona bakabilir. İncelemeyi hakem başlatır" diye konuştu.

"TURKISH VAR SÖZÜ NEREDEN ÇIKTI"

Eleştirilere tepki gösteren Serdar Tatlı, "Turkish VAR diye bir söz çıkarıldı. Kim, ne amaçla çıkardı bilmiyorum. Bugün bütün ülkelerde VAR sistemi tartışılıyor. Ben kamuoyunun VAR sistemi hakkında güncel bilgiye sahip olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Serdar Tatlı: VAR sadece bir opsiyondur, son karar yine hakemindir
Haber Yorumları (1)
AKIL: futbol politikadır , bırakın arkadaşlar bu boş işleri. Faydalı işlere verin kendinizi
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