MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın acı günü
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MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın acı günü

10.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:24
MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın acı günü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı vefat etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Fatma Tatlı'ya Allah'tan rahmet; Sayın Serdar Tatlı, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fatma Tatlı'nın cenazesinin bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından Şanlıurfa Harran Kapı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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