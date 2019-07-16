MHK, 2019-2020 üst klasman hakem listesini açıkladı! Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a büyük şok

Merkez Hakem Kurulu, 2019-20 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri duyurdu. Yeni sezon için üst klasman hakemlerinin sayısı 43'e yükselirken iki tanıdık isim liste dışı kaldı.

Buna göre MHK'nin açıkladığı 43 kişilik üst klasman hakem listesinde Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar yer almadı.

47 yaşındaki Bülent Yıldırım ve 43 yaşındaki Serkan Çınar yeni sezonda Süper Lig maçlarında görev yapamayacak.

2006'da Süper Lig kadrosuna giren Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü'ne getirilmişti.