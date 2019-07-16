MHK, 2019-2020 üst klasman hakem listesini açıkladı! Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a büyük şok
MHK, geçen sezonun çok tartışılan isimlerinden olan Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a, 2019-2020 sezonu üst klasman hakem listesinde yer vermedi.
Merkez Hakem Kurulu, 2019-20 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri duyurdu. Yeni sezon için üst klasman hakemlerinin sayısı 43'e yükselirken iki tanıdık isim liste dışı kaldı.
Buna göre MHK'nin açıkladığı 43 kişilik üst klasman hakem listesinde Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar yer almadı.
47 yaşındaki Bülent Yıldırım ve 43 yaşındaki Serkan Çınar yeni sezonda Süper Lig maçlarında görev yapamayacak.
2006'da Süper Lig kadrosuna giren Barış Şimşek, VAR Koordinatörlüğü'ne getirilmişti.
YORUMLAR (14)
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Bu ikitane emek hirsizligi yapan hakemin sayesinde 6-saray cincon iki senedir emeklerini calarak gecen sezon fenerbahcenin sampiyonlugunu katlettiler bu sezonda Istanbul basaksehirin bunlarin hesabini kimler verecek bu hakemlerin yanli kararlar vermesinde cincon yoneticilerin hicmi sucu yok bas suclu abturrahim albayraktir bunun vede bunun gibi nekadar emek hirsizi var ise Turk sporundan omur boyu men edilmesi gerekir bunlarida goz ardi etmemesi gerekir yeni tff ninCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gs yönetimi yurt genelinde ulusal yas ilan etti bütün gs bayrakları yarıya indirildi :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tırabzonlular bu sene boşuna oynamayın sizin kupayı çalan tff başkanı olmuşCevap Yaz Yayından Kaldır
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HANİ GS ŞAMPİYONLUĞUNDA ŞAİBE YOKTU VARMIŞ DEMEK Kİ. . . . AYRICA ÜMİT ÖZTÜRK NASIL DEVAM EDER SAÇMALIK. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bülent GS- BJK maçı , Çınar Rize-GS maçı, bu hakemlerden kurtulduk iyi olduCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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tüh ya cincon eksikliklerini çok arayacak :(Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Keşke kimseyi bu kadar acıtmasak. Kıyamam ya uf mu oldun sen. Neyse en azından bu sayede zorunlu da olsa metrobüste ayakta kalmış yaşlı teyzelere yer vereceksin artık. Bu da bir şeydir sonuçta.2 2 Yayından Kaldır
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bu kararla gecen sezon cinconun nasıl şampiyon olduğu ortaya çıkmıştır.Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Barış şimşek Trabzonsporlu, ondan listeye almamışlardır. Ülkenin zencisi oldu Trabzonsporlular. Bu ülke birgün Trabzosnpordan özür dileyecek. . .Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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MHK acilen istifa etmeli. Ne istediniz Bülent ten Serkan dan Barış tan . . . Belli oldu bizi bu sene şampiyon yapmayacaklar. Masa başı oyunları başladı. . . Şampiyon olamazsak bütün bildiklerimi sezon sonu açıklarım. . .Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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