Metz - Bordeaux Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
06.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:09
Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Metz - Bordeaux maçıdır. Peki Metz - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Metz - Bordeaux maçıdır. Peki Metz - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
METZ - BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Metz - Bordeaux maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 21:00 'da başlayacaktır.
METZ - BORDEAUX MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Metz - Bordeaux maçı Bein Sports beIN Connect Web kanallarında yayınlanacaktır.
METZ - BORDEAUX MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Stade Municipal SaintSymphorien, Metz'da oynanacak.