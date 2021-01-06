Metz - Bordeaux Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Metz - Bordeaux maçıdır. Peki Metz - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Metz - Bordeaux maçıdır. Peki Metz - Bordeaux maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

METZ - BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Metz - Bordeaux maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 21:00 'da başlayacaktır.

METZ - BORDEAUX MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Metz - Bordeaux maçı Bein Sports beIN Connect Web kanallarında yayınlanacaktır.

METZ - BORDEAUX MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Stade Municipal SaintSymphorien, Metz'da oynanacak.