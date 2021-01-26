Metrobüslerde bir devir sona erdi: Işıklı tabelalarda artık kod değil gideceği yön yazıyor
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Metrobüslerde bir devir sona erdi: Işıklı tabelalarda artık kod değil gideceği yön yazıyor

26.01.2021 09:48 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:34

İstanbul'da toplu taşımanın en önemli yükünü çeken metrobüslerde bugünden itibaren kod uygulamasına son verilirken, araçların ışıklı tabelalarında sadece gideceği yön yazıldı.

İETT'nin aldığı karar ile metrobüslerin ışıklı tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine gideceği son istasyonun adı yazıldı.

Metrobüslerde bir devir sona erdi: Işıklı tabelalarda artık kod değil gideceği yön yazacak

34AS ve 34BZ KODLARI TARİHE KARIŞTI

Böylece bu hatlarda en fazla rağbet gören Avcılar-Söğütlüçeşme'yi simgeleyen 34AS ve Beylikdüzü ile Zincirlikuyu arasındaki hatta kullanılan 34BZ kodları da artık tarihe karıştı.

Metrobüslerde bir devir sona erdi: Işıklı tabelalarda artık kod değil gideceği yön yazacak
Metrobüslerde bir devir sona erdi: Işıklı tabelalarda artık kod değil gideceği yön yazıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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