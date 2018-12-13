Metin Tekin, Kırmızı Kart Gören Quaresma'ya Ateş Püskürdü: Sorumsuzluk
Yorumcu Metin Tekin, Beşiktaş-Malmö maçında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya tepki gösterdi. Tekin, "Oyunun son bölümünde Quaresma'ya çok ihtiyaç vardı. Bu sorumsuzluk." dedi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.
"BUNU ZAMAN ZAMAN YAPIYOR"
Maç sonunda beIN Sports ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Metin Tekin, kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya tepki gösterdi. Tekin, "Quaresma bunu zaman zaman yapıyor. Bu sorumsuzluk. Oyunun son bölümünde Quaresma'ya çok ihtiyaç vardı." dedi.
YORUMLAR (4)
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q7 de gitmek istiyor bybyCevap Yaz Yayından Kaldır
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NEDEN TEPKİ GÖSTERİİYORSUNUZKİ Yİ OYNADIĞI ZAMAN YERE GÖĞE SIĞDIRAMIYORSUNUZ BİR HATA YAPTIMI YERDEN YERE VUR . HADİ ORDAN BEECevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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sende gideceksin devre arasında akıl oynu . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Basma kureşma çimleri eziyorsun...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır