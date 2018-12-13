Metin Tekin, Kırmızı Kart Gören Quaresma'ya Ateş Püskürdü: Sorumsuzluk

Yorumcu Metin Tekin, Beşiktaş-Malmö maçında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya tepki gösterdi. Tekin, "Oyunun son bölümünde Quaresma'ya çok ihtiyaç vardı. Bu sorumsuzluk." dedi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.

"BUNU ZAMAN ZAMAN YAPIYOR"

Maç sonunda beIN Sports ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Metin Tekin, kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya tepki gösterdi. Tekin, "Quaresma bunu zaman zaman yapıyor. Bu sorumsuzluk. Oyunun son bölümünde Quaresma'ya çok ihtiyaç vardı." dedi.

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