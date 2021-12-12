Metin Sipahioğlu kimdir? Metin Sipahioğlu kaç yaşında, nereli? Metin Sipahioğlu hayatı ve biyografisi!

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METİN SİPAHİOĞLU KİMDİR?

Metin Sipahioğlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesidir. 12 Ocak 1983 tarihinde dünyaya gelen Metin Sipahioğlu, kulüpte Kurumsal İletişim (WEB, Sosyal Medya), Basketbol Kadın Şubesi Yardımcısı olarak görev almaktadır. Metin Sipahioğlu aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği üyesidir.

Doğum Tarihi ve Yeri: 12 Ocak 1983

Medeni Hali: Evli

Görevi : Kurumsal İletişim (WEB, Sosyal Medya), Basketbol Kadın Şubesi Yardımcısı

Metin Sipahioğlu, lisans eğitimini 2004 yılında Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Finans alanında tamamlamıştır. Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

2008'de kurduğu dijital ajans Special Minds'da halen ajans başkanlığı görevini yürütmektedir.

Metin Sipahioğlu, 1907 Fenerbahçe Derneği üyesidir..

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