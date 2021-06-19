G.Saray seçiminde 16. sandık açıldıktan sonra iki başkan adayı salonu terk etti
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G.Saray seçiminde 16. sandık açıldıktan sonra iki başkan adayı salonu terk etti

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Galatasaray'daki seçimde 16. sandıkta ortaya çıkan sonuçtan sonra adaylardan Metin Öztürk ve Yiğit Şardan salondan ayrıldı. İlk olarak Öztürk ayrılırken, ardından Yiğit Şardan ve listesindeki Abdurrahim Albayrak da salondan çıktı. Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'na tebriklerini ileterek kongreyi terk etti. Galatasaray seçimleri Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu arasında geçiyor.

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, önde olan Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'nu tebrik ederek salondan ayrıldı. Yiğit Şardan'ın ve listesindeki Abdurrahim Albayrak da seçimin iki aday arasında geçtiği kesinleştikten sonra salondan çıktı.

İKİ ADAY FARK AÇTI

Seçimde ilk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu diğer adaylara fark attı. Sonrasında ise tablo değişti. 6 sandıkta Burak Elmas diğer adaylardan daha fazla oy aldı, Hamamcıoğlu ile makası daralttı.

G.Saray seçiminde 16. sandık açıldıktan sonra iki başkan adayı salonu terk etti
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