Metin Oktay 1969'da jübile maçında hangi futbolcuyla forma değiştirmiştir?

Metin Oktay 1969'da jübile maçında hangi futbolcuyla forma değiştirmiştir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Metin Oktay 1969'da jübile maçında hangi futbolcuyla forma değiştirmiştir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Metin Oktay 1969'da jübile maçında hangi futbolcuyla forma değiştirmiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. PekiMetin Oktay 1969'da jübile maçında hangi futbolcuyla forma değiştirmiştir?

METİN OKTAY 1969'DA JÜBİLE MAÇINDA HANGİ FUTBOLCUYLA FORMA DEĞİŞTİRMİŞTİR?

A: Can Bartu

B: Rıdvan Dilmen

C: Lefter Küçükandonyadis

D: Cemil Turan

Cevap : A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı belli oldu

En düşük emekli aylığı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.