Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Metin Oktay 1969'da jübile maçında hangi futbolcuyla forma değiştirmiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. PekiMetin Oktay 1969'da jübile maçında hangi futbolcuyla forma değiştirmiştir?

METİN OKTAY 1969'DA JÜBİLE MAÇINDA HANGİ FUTBOLCUYLA FORMA DEĞİŞTİRMİŞTİR?

A: Can Bartu

B: Rıdvan Dilmen

C: Lefter Küçükandonyadis

D: Cemil Turan

Cevap : A