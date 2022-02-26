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Metin Diyadin: "Sürprize mahal vermek istemedik"

İhlas Haber Ajansı, Oğuzhan Halil Özbek - Spor
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- Metin Diyadin: "Sürprize mahal vermek istemedik" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Sürprize mahal vermek istemedik.

- Metin Diyadin : "Sürprize mahal vermek istemedik"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Sürprize mahal vermek istemedik. Rakibimiz dirençli bir takım olmasına rağmen ligdeki konumu itibari ile bize ağır bir darbe vurabilirdi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Telafisi zor olacaktı. Sürprize mahal vermek istemedik. Rakibimiz dirençli bir takım olmasına rağmen ligdeki konumu itibari ile bize ağır bir darbe vurabilirdi. Kazanmamız gereken bir maçtı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Metin Diyadin: Sürprize mahal vermek istemedik

Metin Diyadin: Sürprize mahal vermek istemedik

Metin Diyadin: Sürprize mahal vermek istemedik

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Spor

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Spor Toto, Darbe, Spor, Haberler

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