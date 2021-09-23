Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, bronz madalya maçına çıkacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, bronz madalya maçına çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, bronz madalya maçına çıkacak

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan klasik yay karışık milli takımı, yarı finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu.

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan klasik yay karışık milli takımı, yarı finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu. Mete ve Yasemin Ecem, yarın Japonya ile bronz madalya maçına çıkacak.

2021 yılının son açık hava etkinliği olan ve Dünya Okçuluk Federasyonu açık hava finalleri öncesi tüm dünyadan gelen sporcuların kıyasıya ter döktüğü Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda, milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, yarı finalde karşılaştığı Rusya Okçuluk Federasyonu'na 6-2 mağlup oldu. İkili, olimpiyat oyunlarında Mete Gazoz'un yarı Finalde elediği okçuluğun efsane isimlerinden sayılan Takaharu Furukawa ve Miki Nakamura'dan oluşan Japon Karışık Takımı'na karşı, 24 Eylül Cuma günü TSİ 20.10'da bronz madalya için mücadele edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mehmet Nuri Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Caner Cindoruk Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ali Palabıyık Hamit Altıntop Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, bronz madalya maçına çıkacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:36:13. #1.12#