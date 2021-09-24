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SPOR Mete Gazoz, Brezilyalı yazar Paulo Coelho'ya teşekkür etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mete Gazoz, Brezilyalı yazar Paulo Coelho'ya teşekkür ettiANKARA (DHA) - Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı kitabını, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a adadı.

Mete Gazoz, Brezilyalı yazar Paulo Coelho'ya teşekkür etti

ANKARA (DHA) - Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı kitabını, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a adadı. Coelho'ya yanıt veren Mete Gazoz jestten memnuniyet duyduğunu belirterek en yakın zamanda kitabı okuyacağını dile getirdi.

80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun yeni kitabı "Okçu'nun Yolu" 21 Eylül'de okuyucuyla buluştu. Brezilyalı yazar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'a adadı. 74 yaşındaki Coelho, Mete Gazoz'a, "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum" dedi. Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho, Gazoz'a bir kitap da imzaladı.

METE GAZOZ TEŞEKKÜR VİDEOSU PAYLAŞTI

Milli okçu Mete Gazoz ise bu jestten memnuniyetini dile getiren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gazoz, "Sevgili Paulo, sizden böyle sözler duymak beni mutlu etti. Teşekkür ederim. En kısa zamanda kitabı okuyacağım? dedi.

SPOR Mete Gazoz, Brezilyalı yazar Paulo Coelho'ya teşekkür etti

SPOR Mete Gazoz, Brezilyalı yazar Paulo Coelho'ya teşekkür etti

SPOR Mete Gazoz, Brezilyalı yazar Paulo Coelho'ya teşekkür etti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SPOR Mete Gazoz, Brezilyalı yazar Paulo Coelho'ya teşekkür etti - Haberler
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