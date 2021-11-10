Pelkas ve Mesut Özil'in resti Fenerbahçe'de deprem etkisi yaptı! Yönetim şaşırdı kaldı
Fenerbahçe'de Kayserispor maçından önce Mesut ve Pelkas'ın, Vitor Pereira'yı şikayet ettiği ileri sürüldü. İki futbolcunun da ayrılık resti çektiği ifade edildi. Futbolcuların tavrı Ali Koç yönetimini salladı
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceği tartışılırken Mesut Özil ve Dimitris Pelkas'ın yönetime Portekizli teknik adamı şikayet ettikleri iddia edildi. Fanatik'teki habere göre Mesut Özil ve Dimitris Pelkas, Sarı-Lacivertli idarecilere 'Böyle giderse ayrılabiliriz' mesajı yolladı.
DERT YANDILAR
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Vitor Pereira'nın koltuğu sallanırken, Mesut Özil ve Dimitris Pelkas'ın Portekizli teknik adam için yönetime dert yandığı iddia edildi.
"BÖYLE DEVAM EDERSE GİDERİZ"
İki futbolcu da Vitor Pereira'dan duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve "Bu şekilde devam ederse ayrılık ihtimalini düşünmeye başlamak zorundayım" restini çekti. İki futbolcunun bu tavrı camiada deprem etkisi yarattı.
Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz?— Haberler (@Haberler) November 8, 2021