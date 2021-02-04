Mesut Özil, yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı: Sabırsızlanıyorum
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Mesut Özil, yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı: Sabırsızlanıyorum

04.02.2021 19:30 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:42

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili "Sabırsızlanıyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı lacivertli formayla ilk maçına Hatayspor deplasmanında çıkan Mesut Özil'den derbi paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşım yapan Mesut Özil, 'Kıtalararasıderbi' etiketiyle 'Sabırsızlanıyorum' ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı: Sabırsızlanıyorum

HATAYSPOR MAÇINDA SİFTAH YAPMIŞTI

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçının 77. dakikasında oyuna dahil olmuş ve böylece sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmıştı.

Mesut Özil, yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı: Sabırsızlanıyorum
Haber Yorumları (1)
ATA: Ulan hanimeli
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