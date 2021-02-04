Mesut Özil, yaptığı paylaşımla derbi ateşini yaktı: Sabırsızlanıyorum
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili "Sabırsızlanıyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Sarı lacivertli formayla ilk maçına Hatayspor deplasmanında çıkan Mesut Özil'den derbi paylaşımı geldi.
Sosyal medya hesabından Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşım yapan Mesut Özil, 'Kıtalararasıderbi' etiketiyle 'Sabırsızlanıyorum' ifadelerini kullandı.
HATAYSPOR MAÇINDA SİFTAH YAPMIŞTI
Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçının 77. dakikasında oyuna dahil olmuş ve böylece sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkmıştı.