Mesut Özil tezahürat yaparak yolculuk etti, taraftar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu
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Mesut Özil tezahürat yaparak yolculuk etti, taraftar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu

17.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:14

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli taraftarlarla buluşacağı gün için sabırsızlanıyor. Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de karşılaşmalar seyircisiz oynandığı için henüz taraftarlarının önünde forma giyme şansı bulamayan Özil'in dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Yıldız futbolcu arabada seyahat ederken Fenerbahçe taraftarlarını ve tezahüratlarını izlediği bir videoyu Twitter'dan Fenerbahçe resmi hesabını etiketleyerek "Kadıköy'de muhteşem taraftarımızla buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum..." notuyla paylaştı.

Mesut Özil tezahürat yaparak yolculuk etti, taraftar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu

140 bini aşkın beğeni alan tweete sarı-lacivertli taraftarlar, Mesut'a duydukları sevgiyi anlatan cevaplarla destek verdi.

Mesut Özil tezahürat yaparak yolculuk etti, taraftar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu
Haber Yorumları (2)
ULTRA: haahahaha keşke fenv ağlamayı söyleseydinde bizide mesut etseydin diyecemde biz zaten kadı köye gelince mesut oluyoz :):):)
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AA: Ver mehteri :)
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