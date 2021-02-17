Mesut Özil tezahürat yaparak yolculuk etti, taraftar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu

Marketlerde yeni dönem! Nüfus ve satış sınırlandırılması gündemde

Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don

'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli taraftarlarla buluşacağı gün için sabırsızlanıyor. Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de karşılaşmalar seyircisiz oynandığı için henüz taraftarlarının önünde forma giyme şansı bulamayan Özil'in dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Yıldız futbolcu arabada seyahat ederken Fenerbahçe taraftarlarını ve tezahüratlarını izlediği bir videoyu Twitter'dan Fenerbahçe resmi hesabını etiketleyerek "Kadıköy'de muhteşem taraftarımızla buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum..." notuyla paylaştı.

140 bini aşkın beğeni alan tweete sarı-lacivertli taraftarlar, Mesut'a duydukları sevgiyi anlatan cevaplarla destek verdi.