Mesut Özil takımını sırtladı! Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçta sarı-lacivertlilerin golü dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'den geldi. Bu sonuçla Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler sezona 3 puanla başladı.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Temponun 1 dakika bile düşmediği kıran kırana mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

ADANA DEMİRSPOR, FENERBAHÇE SAVUNMASINI GEÇEMEDİ

Müthiş bir tempoyla başlayan karşılaşmada iki takım da ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamadı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Mesut Özil'le golü buldu. Bu dakikadan itibaren sarı-lacivertliler topun kontrolünü kaybetti ve Adana Demirspor tüm kontrolü ele geçirdi. Art arda tehlikeli ataklarla kaleyi yoklayan Mavi Şimşekler, Fenerbahçe savunması ve Altay'ı geçemedi. 1-0 biten karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler sezona 3 puanla başlarken, Adana Demirspor puansız başladı.