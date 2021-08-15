Mesut Özil takımını sırtladı! Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil takımını sırtladı! Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

Mesut Özil takımını sırtladı! Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçta sarı-lacivertlilerin golü dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'den geldi. Bu sonuçla Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler sezona 3 puanla başladı.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Temponun 1 dakika bile düşmediği kıran kırana mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

ADANA DEMİRSPOR, FENERBAHÇE SAVUNMASINI GEÇEMEDİ

Müthiş bir tempoyla başlayan karşılaşmada iki takım da ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamadı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Mesut Özil'le golü buldu. Bu dakikadan itibaren sarı-lacivertliler topun kontrolünü kaybetti ve Adana Demirspor tüm kontrolü ele geçirdi. Art arda tehlikeli ataklarla kaleyi yoklayan Mavi Şimşekler, Fenerbahçe savunması ve Altay'ı geçemedi. 1-0 biten karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler sezona 3 puanla başlarken, Adana Demirspor puansız başladı.

Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
Pelkas'la başlayan sakatlık kabusu Mert Hakan'la devam etti! F.Bahçe, 4 eksikle Adana'ya gidiyor
Pelkas'la başlayan sakatlık kabusu Mert Hakan'la devam etti! F.Bahçe, 4 eksikle Adana'ya gidiyor
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Burcu Esmersoy
Spor Mesut Özil Merve Çoban Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mesut Özil takımını sırtladı! Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 23:45:03. #1.14#

title