Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcu son olarak Kızılay aracılığıyla Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.