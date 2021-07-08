Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti
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Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Vakt-i Fener tablosu için yaptığı basın tanıtımına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'le arasında geçen konuşmayı anlatan Dilmen, " 'Hoca nasıl?' dedim. 'Çok kısa oldu hocam ama en azından felsefesine ikna etti' dedi. 'Ne?' dedim. 'Topu rakipten almak için çok kişiyle baskı yapmak' dedi. Topun rakipte fazla kalmamasını sporcularımızın kafasına yerleştirdiğini gördüm ve mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, kulübün televizyon kanalı FB TV'de Vakt-i Fener tablosunun basın lansmanını düzenledi. Yayına katılan Rıdvan Dilmen tablonun sanatçısı Burak Karavit ve Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu'ya teşekkür etti. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu konuşmasının devamında Mesut Özil'le yaptığı vitor Pereira görüşmesini anlattı.

Rıdvan Dilmen'in konuşmasından satır başları:

"BU ÇOCUKLARIMA BIRAKACAĞIM EN BÜYÜK MİRAS"

"Fenerbahçe bizim için bir hayaldi, rüyaydı. Fenerbahçe'nin futbolcusu olmak… Ve şu anda ben Fenerbahçe TV'ye bağlanacağım ve Türkiye'nin her yerinde duyulacağım. Bu çocuklarıma bırakacağım en büyük miras. Eskiden maçları izlemek için kamyonun arkasına binerdim. Cebimde 20 lira. 10 lirası maça, 10 lirası yola. Sonra bir gün Fenerbahçe'de oynadım. Orada bıraktım zaten futbolu. Sakatlıklardan dolayı uzun süreli oynamadım ama eskiden tribünlerin altında ısınırdık. 'Allahım iyi ki Fenerbahçe'deyim' derdim.

"FELSEFEYİ ÇOCUKLARIN KAFASINA YERLEŞTİRMESİ ÖNEMLİ"

Mesut Özil ile telefon konuşması yaptım, 'Hoca nasıl?' dedim. 'Çok kısa oldu hocam ama en azından felsefesine ikna etti' dedi. 'Ne?' dedim. Topu rakipten almak için çok kişiyle baskı yapmak. Felsefeyi çocukların kafasına yerleştirmesi önemli. Topun rakipte fazla kalmamasını sporcularımızın kafasına yerleştirdiğini gördüm ve mutlu oldum. O yüzden sabırlı şekilde şampiyonluk için takımımıza sonsuz başarılar diliyorum. Ya ya ya, şa şa şa, Fenerbahçe çok yaşa"

Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti
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