Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenecek

Fenerbahçe'ye transfer olan Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncu olan Mesut Özil'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek. Birbirinden tanınmış isimlerin balmumu figürlerinin yanında Mesut Özil de yer alacak.