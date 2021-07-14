Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenecek

Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenecek
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'ye transfer olan Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncu olan Mesut Özil'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek. Birbirinden tanınmış isimlerin balmumu figürlerinin yanında Mesut Özil de yer alacak.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'a getirildi. Türkiye'den ve dünyadan birbirinden tanınmış isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, futbolda bir dünya yıldızı olan Mesut Özil'i ünlüler listesine ekledi.

Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenecek

Uzun yıllar Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyen ve geçtiğimiz yıl Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncu olan ve tarihe geçen Mesut Özil'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek.

Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
Vitor Pereira, hücum ve savunma stratejilerini oyuncularına ezberletti! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi
Vitor Pereira, hücum ve savunma stratejilerini oyuncularına ezberletti! İşte F.Bahçe'nin yeni sistemi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Sertab Erener Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Burak Elmas Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 15:04:33. #1.14#

title