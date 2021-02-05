Mesut Özil'i derbi heyecanı sardı: Galatasaray'a karşı sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum
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Mesut Özil'i derbi heyecanı sardı: Galatasaray'a karşı sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum

05.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:33

Fenerbahçe formasını ilk kez Hatayspor maçında giyen Mesut Özil'i derbi heyecanı sardı. Dünyaca ünlü yıldız, "Galatasaray'a karşı sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum" dedi.

Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu sarı lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yaratırken, Mesut Özil ilk maçına Hatayspor karşısında çıktı.

Bu maçta yaklaşık olarak 20 dakika süre alan Özil'i derbi heyecanı sardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile derbinin ateşini yakan Özil, bu karşılaşmada daha fazla süre almayı bekliyor.

"BİZE MAÇIN ÖNEMİNİ SÜREKLİ ANLATIYORLAR"

Bu rekabeti çocukluğundan beri ekran başından takip ettiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Bu kez sahaya çıkacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum. Bu duyguyu her şeyimle yaşamak istiyorum. Derbi konusunda tecrübeli olan arkadaşlarımız bize maçın önemini sürekli anlatıyorlar" diye konuştu.

"MUTLULUĞUM KATLANIR"

Liderliği korumak istediklerine dikkat çeken dünyaca ünlü yıldız, "Hocamın şans vermesi halinde bunun için ben de elimden geleni yapacağım. İlk Galatasaray maçımda gol atıp 'Gerçek Fenerbahçeli' olmak büyük bir hayal. Bunu yaşarsam, mutluluğum katlanır" dedi.

Mesut Özil'i derbi heyecanı sardı: Galatasaray'a karşı sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum
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