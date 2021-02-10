Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi

10.02.2021 00:40 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:51

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Kadıköy'de Galatasaray ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyen Mesut Özil, her iki maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Fenerbahçe'nin devre arası transferi Mesut Özil, Kadıköy'deki iki maçta da sonradan oyuna girdi ve ikisinde de sarı lacivertli takım sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir'e 2 golle kaybeden Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

KADIKÖY'DE KAYIPLARI OYNUYOR

Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Hüner Coşkuner Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Ömer Ali Ozan Tufan Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil, Fenerbahçe forması giydiği son iki maçta da galibiyet yüzü göremedi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 00:51:21. #1.14#
title