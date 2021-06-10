Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, UEFA'nın Fantezi Futbol uygulamasında EURO 2020 kadrosunu oluşturdu. İlk 11'e Real Madrid'den eksi takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu alan Mesut, Türkiye'den yalnızca Halil Dervişoğlu'na yer verdi. 32 yaşındaki futbolcu yedeklere ise takım arkadaşları Altay Bayındır, Szalai ve İrfan Can Kahveci'yi aldı. Kadrosunu sosyal medyadan paylaşan Mesut, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Mesut Özil, EURO 2020 öncesi UEFA'nın Fantezi Futbol uygulamasından kadrosunu belirledi. Yıldız futbolcunun ilk 11'inde Türkiye'den yalnızca bir futbolcuya yer vermesi dikkat çekti.

"BENİ YENEBİLİRLER Mİ?"

Mesut Özil, sosyal medya hesabından kadroyu paylaşırken, "Takımımı oluşturdum. Ne düşünüyorsunuz? Beni yenebilirler mi?" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in as kadroda Halil Dervişoğlu'na yer vermesi de gözlerden kaçmadı. Fenerbahçeli milli oyuncular Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci ise yedeklerde yer aldı.