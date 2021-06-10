Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, UEFA'nın Fantezi Futbol uygulamasında EURO 2020 kadrosunu oluşturdu. İlk 11'e Real Madrid'den eksi takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu alan Mesut, Türkiye'den yalnızca Halil Dervişoğlu'na yer verdi. 32 yaşındaki futbolcu yedeklere ise takım arkadaşları Altay Bayındır, Szalai ve İrfan Can Kahveci'yi aldı. Kadrosunu sosyal medyadan paylaşan Mesut, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Mesut Özil, EURO 2020 öncesi UEFA'nın Fantezi Futbol uygulamasından kadrosunu belirledi. Yıldız futbolcunun ilk 11'inde Türkiye'den yalnızca bir futbolcuya yer vermesi dikkat çekti.

"BENİ YENEBİLİRLER Mİ?"

Mesut Özil, sosyal medya hesabından kadroyu paylaşırken, "Takımımı oluşturdum. Ne düşünüyorsunuz? Beni yenebilirler mi?" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in as kadroda Halil Dervişoğlu'na yer vermesi de gözlerden kaçmadı. Fenerbahçeli milli oyuncular Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci ise yedeklerde yer aldı.

Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi
Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi
Mesut Özil'den taraftara mesaj: Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağız
Mesut Özil'den taraftara mesaj: Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 22:34:02. #1.16#

title