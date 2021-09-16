Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçına damga vurdu! Taraftarlardan övgü yağıyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Avrupa Ligi'nde açılışı Frankfurt maçıyla yapan Fenerbahçe'de Mesut Özil, temsilcimizi öne geçiren golü attı. Etkili oyunuyla maça damga vuran yıldız futbolcu için taraftarlar sosyal medyada övgü dolu paylaşımlarda bulundu.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde perdeyi Frankfurt maçıyla açtı. Almanya'da oynanan karşılaşmaya Mesut Özil harika performansıyla damga vurdu.
GÜNDEMİN ZİRVESİNE YERLEŞTİ
Karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren golü atan Mesut Özil için sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı. Yıldız futbolcunun karşılaşmadaki performansını oldukça beğenen taraftarlar, Mesut Özil'in adını sosyal medya gündeminde zirveye yerleştirdi.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
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