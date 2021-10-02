Mesut Özil kabusu bitmiyor! Fenerbahçe'ye yine kötü haber

Yarın Kadıköy'de Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in ilk 11'de başlama ihtimali zayıf görülüyor. Maçın hazırlıklarına dün akşam saatlerinde başlayan Fenerbahçe'de Mesut, antrenmanda yer almadı.

YEDEK OLABİLİR

Hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği olan Mesut, mücadeleye yedek kulübesinde başlayabilir. Vitor Pereira, Mesut'u fizik olarak tam hazır olmadan sahaya sürmüyor. Yedekte başlama ihtimali daha yüksek gözüküyor.

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