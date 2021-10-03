Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve maçta hiç süre alamayan Mesut Özil, Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Isınma hareketleri sonrası oyuna giremeyeceğini anlayan dünyaca ünlü yıldız, tişörtünü çıkararak Pereira'nın önüne attı.
Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı devirerek milli araya lider girdi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında yaşanan gerginlik ise gündeme oturdu.
VITOR PEREIRA FORMA ŞANSI VERMEDİ
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, ilk 11 tercihinde yıldız isme forma şansı vermedi. Daha sonra ise oyuncu değişikliklerinde de Mesut Özil'i tercih etmeyen Pereira'ya oyuncusundan sert tepki geldi. Mesut Özil'in oyuna giremeyince çok sinirlendiği ve tişörtünü çıkarıp hocasının önüne attığı ifade edildi.
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