Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü

Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı devirerek milli araya lider girdi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında yaşanan gerginlik ise gündeme oturdu.

VITOR PEREIRA FORMA ŞANSI VERMEDİ

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, ilk 11 tercihinde yıldız isme forma şansı vermedi. Daha sonra ise oyuncu değişikliklerinde de Mesut Özil'i tercih etmeyen Pereira'ya oyuncusundan sert tepki geldi. Mesut Özil'in oyuna giremeyince çok sinirlendiği ve tişörtünü çıkarıp hocasının önüne attığı ifade edildi.

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