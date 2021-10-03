Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü

Haberler.com - Haberler | Spor
Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve maçta hiç süre alamayan Mesut Özil, Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Isınma hareketleri sonrası oyuna giremeyeceğini anlayan dünyaca ünlü yıldız, tişörtünü çıkararak Pereira'nın önüne attı.

Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı devirerek milli araya lider girdi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında yaşanan gerginlik ise gündeme oturdu.

VITOR PEREIRA FORMA ŞANSI VERMEDİ

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, ilk 11 tercihinde yıldız isme forma şansı vermedi. Daha sonra ise oyuncu değişikliklerinde de Mesut Özil'i tercih etmeyen Pereira'ya oyuncusundan sert tepki geldi. Mesut Özil'in oyuna giremeyince çok sinirlendiği ve tişörtünü çıkarıp hocasının önüne attığı ifade edildi.

Haberler.com - Spor Haberleri
Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi

Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi

 Mesut Özil kabusu bitmiyor! Fenerbahçe'ye yine kötü haber

Mesut Özil kabusu bitmiyor! Fenerbahçe'ye yine kötü haber
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Donald Trump Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Pınar Deniz
Spor Amelia Hamlin Marcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki! Oyuna alınmayınca sinirden çılgına döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:36:21. #1.17#