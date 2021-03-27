Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun
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Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun

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Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçlarına müthiş bir başlangıç yaptı. Grubun ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen Ay-yıldızlılar, bu akşam da Norveç'i bozguna uğrattı. Ozan Tufan'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı maç sırasında, Fenerbahçe'den takım arkadaşı yıldız futbolcu Mesut Özil'de yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Özil yaptığı paylaşıma Ozan'ı etiketleyerek, "Koçum benim helal olsun" notunu düştü.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda'yı 4-2 yenerek başlayan Türkiye, gruptaki ikinci maçında da Norveç'i 3-0'lık skorla geçmesini bildi.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDUK

Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle zafere uzanan A Milli Takım, puanını 6'ya çıkarıp averajla liderlik koltuğuna oturdu.

"KOÇUM BENİM"

Fenerbahçe'de forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil, maçta 2 gol atarak galibiyette başrol oynayan Ozan Tufan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özil yaptığı paylaşıma, "Koçum benim helal olsun" notunu düştü.

Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun
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