Mesut Özil'den Ozan paylaşımı: Koçum benim helal olsun

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçlarına müthiş bir başlangıç yaptı. Grubun ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen Ay-yıldızlılar, bu akşam da Norveç'i bozguna uğrattı. Ozan Tufan'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı maç sırasında, Fenerbahçe'den takım arkadaşı yıldız futbolcu Mesut Özil'de yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Özil yaptığı paylaşıma Ozan'ı etiketleyerek, "Koçum benim helal olsun" notunu düştü.