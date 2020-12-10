Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti
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Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti

10.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:22
Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mesut Özil'in arabada Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısını dinlerkenki anlarını Türk Bayrağı emojisi ile paylaşması sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal forması giyen ama takımda kadro dışı kalarak adeta istenmeyen adam ilan edilen Mesut Özil, ayrılmak için gün sayıyor.

Fenerbahçe ve ABD'den bi kaç takım tarafından istenildiği iddia edilen Mesut Özil'İn arabadayken Türk Bayrağı eşliğinde paylaştığı Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısı imalı bir mesaj olarak algılandı.

Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti

"MESUT ÇOK İYİ BİR FENERBAHÇELİ"

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye olası transferiyle ilgili konuşan Ali Koç ise, "Mesut Özil çok iyi Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'nin bu transferin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Mesut Özil bizim için çok güzel bir rüya ancak ekonomik şartlardan dolayı gerçekleşmesi zor bir rüya" Açıklamasında bulunmuştu.

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