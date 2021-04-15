Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi
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Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de sakatlığı atlatan Mesut Özil takımla çalışmalara devam ediyor. Yıldız futbolcunun son idmanda Sinan Gümüş'e attığı klas çalım ise sosyal medyada gündeme oturdu. Özil, Gümüş'e attığı bacak arası çalımın videosunu hesabından paylaşıp, "Pardon kardeşim" notunu düştü.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Haftalar sonra takıma dönen Mesut Özil de takımlara çalışmalarına devam ediyor.

"PARDON KARDEŞİM"

Alman yıldız, pas çalışması sırasında takım arkadaşı Sinan Gümüş'e attığı çalımın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşındaki futbolcu, topu Sinan Gümüş'ün bacak arasından geçirdikten sonra koşmaya başlarken, takım arkadaşlarının tepkisi de sosyal medyada gündeme oturdu. O anları Instagram hesabından paylaşan Mesut Özil, Sinan Gümüş'ü etiketleyerek "Pardon kardeşim" yazdı ve gülücük emojisi koydu.

Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp, özür diledi
Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi
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