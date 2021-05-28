Mesut Özil, Almanya'yı kalbinden sildi! Fenerbahçeli oyuncu, Ay-Yıldızlı takıma destek verdi
Mesut Özil, kendisine yapılan saldırılardan sonra doğduğu ülke Almanya'yı iyice kalbinden sildi. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı, Türk Milli Takımı'nın dün akşamki maçı öncesi Ay-Yıldızlılar için yapılan marşı paylaştı. ALI414'in Milli Takım için yaptığı marş, Mesut'un ilgisini çekti. Tecrübeli futbolcu maç saatinde yaptığı paylaşımla yaşadığı milli coşkuyu gösterdi.
Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut, Ay-Yıldızlı takıma destek oluyor. Dün akşam Milli Takım'ın Azerbaycan ile oynadığı karşılaşma öncesi Mesut'tan 'marş' paylaşımı geldi. ALI471'in Milli Takım için yaptığı marş, Mesut'un dikkatini çekti. Türk asıllı Alman futbolcu, karşılaşmadan önce coşkulu marşı paylaştı.
LİNCE UĞRAMIŞTI
Almanya Milli Takımı ile ilk maçına 11 Şubat 2009'da çıkan Mesut, o dönemde yaptığı tercihle Türkiye'deki futbolseverlerin tepkisin çekmiş ve ağır eleştiriler almıştı. Mesut'un 2018'deki Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi sebebiyle Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Bunun ardından da Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.