Mesut Özil, Almanya'yı kalbinden sildi! Fenerbahçeli oyuncu, Ay-Yıldızlı takıma destek verdi

Mesut Özil, kendisine yapılan saldırılardan sonra doğduğu ülke Almanya'yı iyice kalbinden sildi. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı, Türk Milli Takımı'nın dün akşamki maçı öncesi Ay-Yıldızlılar için yapılan marşı paylaştı. ALI414'in Milli Takım için yaptığı marş, Mesut'un ilgisini çekti. Tecrübeli futbolcu maç saatinde yaptığı paylaşımla yaşadığı milli coşkuyu gösterdi.