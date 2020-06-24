Mesut Özil, Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah Şut Çalışması Yaptı
Premier Lig'de bu hafta oynayacağı Southampton maçına hazırlanan Arsenal'de Mesut Özil, Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah antrenmanda yaptıkları çalışmayla şutları üzerinde çalıştılar.
24.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:31
Premier Lig'de bu hafta oynayacağı Southampton maçına hazırlanan Arsenal'de Mesut Özil, Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah antrenmanda yaptıkları çalışmayla şutları üzerinde çalıştılar.
Kaynak: Dugout