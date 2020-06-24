Mesut Özil, Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah Şut Çalışması Yaptı Premier Lig'de bu hafta oynayacağı Southampton maçına hazırlanan Arsenal'de Mesut Özil, Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah antrenmanda yaptıkları çalışmayla şutları üzerinde çalıştılar.

Premier Lig'de bu hafta oynayacağı Southampton maçına hazırlanan Arsenal'de Mesut Özil, Alexandre Lacazette ve Eddie Nketiah antrenmanda yaptıkları çalışmayla şutları üzerinde çalıştılar. Kaynak: Dugout