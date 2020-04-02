Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı Futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına alan oyuncu eşi Amine Gülşe'ye, 80 milyon TL'lik malikanesini hediye etti.

Geçtiğimiz sene Mesut Özil ile evlenen oyuncu ve 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, geçtiğimiz gün ilk bebeğini kucağına aldı. Hamileliği boyuncu hiçbir fotoğraf paylaşmayan ve bu sürecin gizli kalmasını tercih eden Gülşe, Instagram hesabından bebeği ve eşiyle fotoğraf paylaşarak anne olduğunun müjdesini verdi. Özil de eşine dudak uçuklatan bir hediye alarak sevgisini bir kez daha göstermiş oldu.

80 MİLYON TL'LİK HEDİYE

Posta'da yer alan habere göre: Mesut Özil doğum hediyesi olarak Amine Gülşe'ye, Londra'daki 80 milyon TL'lik malikanesinin tapusunu eşinin üzerine yaptı. Özil'in eşine hediye ettiği 1200 metrekarelik evde; 8 yatak odası, 2 salon, açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, hamam, spa ve 1 sinema salonu bulunuyor.

AMİNE'Yİ HEDİYEYE BOĞMUŞTU

Mesut Özil daha önce de Amine Gülşe'ye evlilik teklifi ettiğinde 200 bin TL'lik tektaş, nişan töreninde 75 bin TL'lik bileklik ve 100 bin TL'lik saat, düğün hediyesi olarak da İstanbul'da bir daire hediye etmişti.