"Mesut'la görüştünüz mü?" sorusuna Erol Bulut'tan esprili yanıt
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"Mesut'la görüştünüz mü?" sorusuna Erol Bulut'tan esprili yanıt

19.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:17

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, MKE Ankaragücü maçında gösterilen performansla alakalı, "Çok üst düzey bir maç olmadı. Daha iyisini oynayabilirdik. Önemli olan kazanmaktı" diye konuştu. Mesut Özil'le görüşüp görüşmediği de sorulan Bulut, "Görüşmemiz olmadı. Bundan sonra yeterince görüşeceğiz" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, birçok gol pozisyonu yakaladıklarını belirtti.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI"

Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını vurgulayan Bulut, "Güzel bir maç oldu. 3-1'lik bir galibiyet aldık ama daha da farklı olabilirdi. Yeterince pozisyona girdik. Rakibe golle beraber 2-3 pozisyon verdi. Çok üst düzey bir maç olmadı evet daha iyisini oynayabilirdik ama önemli olan kazanmaktı. Futbolcularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"YETERİNCE GÖRÜŞECEĞİZ"

Erol Bulut maç sonunda Mesut Özil transferiyle ilgili; "Mesut ile henüz görüşmemiz olmadı ama yeterince görüşeceğiz." dedi.

Sakatlıkları sebebiyle maça devam edemeyen Serdar Aziz ve Enner Valencia'nın durumlarının yarın belli olacağını dile getiren Bulut, Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Mesut Özil'le henüz görüşmediklerini aktardı.

'Mesut'la görüştünüz mü?' sorusuna Erol Bulut'tan esprili yanıt
Haber Yorumları (1)
UA 34: EROL BULUT KAÇACAK
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