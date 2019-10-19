Messi, Suarez ve Griezmann attı, Barcelona Eibar'ı 3-0 mağlup etti
İspanya La Liga'da 9. hafta maçında Barcelona deplasmanda Eibar'ı Messi, Suarez ve Griezmann'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.
İspanya'da zirve mücadelesi veren Barcelona La Liga'nın 9. haftasında deplasmanda Eibar'ı yıldız oyuncularıyla mağlup etti.
Municipal de Ipurua'da oynanan maçta konuk ekip Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Antoine Griezmann, 58. dakikada Lionel Messi ve 66. dakikada Suarez kaydetti.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını 19 yapıp maç fazlasıyla lider olurken, Eibar 9 puanda kaldı.