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Son dakika: Meslek meslek hesapladık! İşte kuruşu kuruşuna zamlı memur maaşları

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaş zammı da belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 27.48'lik zam alacak. İşte mesleğine göre, memurların zamlı maaşları.

TÜİK, milyonların maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu ise yüzde 36.08 oldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu ise %25.48 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayında maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı yüzde 22,48 oldu. Bu rakamlara göre memur ve emeklinin maaşlarına yüzde 27.48'lik artış yansıyacak.

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25.48 zam alacak.

Bu gelişme sonrası memurlar zamlı maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları:

Görev - Aralık maaşı - Ocak maaşı

  • Hademe (15/1) 4.102 - 5.228
  • Hizmetli (15/1) 4.102 - 5.228
  • Mübaşir (11/1) 4.359 - 5.556
  • Usta öğretici (11/1) 4.420 - 5.634
  • Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 - 5.638
  • Memur (9/1) 4.424 - 5.639
  • Zabıta memuru (9/1) 4.513 - 5.752
  • İtfaiyeci (9/1) 4.706 - 5.998
  • Araştırmacı (9/1) 4.742 - 6.044
  • İmam/hatip (9/1) 4.762 - 6.070
  • Müezzin (9/1) 4.762 - 6.070
  • Şef (7/1) 4.789 - 6.104
  • Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 - 6.221
  • Öğretmen (9/1) 4.941 - 6.298
  • Vaiz (9/1) 5.016 - 6.393
  • Hemşire (9/1) 5.237 - 6.675
  • Sağlık memuru (9/1) 5.237 - 6.675
  • Ebe (9/1) 5.244 - 6.684
  • Programcı (9/1) 5.395 - 6.876
  • Bekçi (lisans 9/1) 5.429 - 6.920
  • Şube müdürü (7/1) 6.065 - 7.730
  • Polis (11/1) 6.502 - 8.287
  • Mühendis (7/1) 6.883 - 8.773
  • Komiser (8/1) 6.987 - 8.906
  • Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 - 9.041
  • Başkomiser (8/1) 7.102 - 9.052
  • Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 - 9.084
  • Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 - 9.231
  • Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 - 9.421
  • Müfettiş (7/1) 7.836 - 9.988
  • Uzman (7/1) 7.915 - 10.088
  • Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 - 10.708
  • Kaymakam (4/1) 8.933 - 11.386

Tablodaki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (5)
musa tosun:bu maaşlara en az 2000 tl daha ekleyin! çünkü eksik yazılmıştır. Cevap Yaz 47 26 Yayından Kaldır
Yiğido:Çok bile vermişler yattıkları yerden maaş alıyorlar çoğu koronayı bahane edip ilgilenen bile yok kamu işyerlerinde sizi onlayna yönlerdiriyorlar ellerinde telefon akşama kadar ya sosyal medyada yada alışveriş sitelerinde geziyorlar Cevap Yaz 147 42 Yayından Kaldır
aslan Ak:alnı terliyor mu bu parayı kazanırken çoğu aldığını hak etmiyor Cevap Yaz 210 98 Yayından Kaldır
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