MESKİ ihalelerine yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün şeffaflık ilkesi gereği herkese açık olan ihalelerinde son aylarda başvuru oranlarının yükseldiği, firmaların ihalelere yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün şeffaflık ilkesi gereği herkese açık olan ihalelerinde son aylarda başvuru oranlarının yükseldiği, firmaların ihalelere yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama, merkez Toroslar ilçesi "Gözne Mahallesi 1. Etap Kanalizasyon Hattı Yapım İşi" ihalesine 49 firmanın katıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, ihale sürecinin ardından Gözne Mahallesine yapılacak olan çalışma ile mahalle sakinleri uzun yıllardır beklediği kanalizasyon altyapısına kavuşacak.

MESKİ'nin çalışmalarına başladığı, yağmur suyu altyapısı bulunmayan Silifke ilçesi "Gazi Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi"ne 46 firma katıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gazi Mahallesinin yağmur suyu sorunu çözülecek, vatandaşlar su baskınlarından etkilenmeyecek.

MESKİ'nin başladığı içme suyu çalışmalarından biri olan Gülnar ilçesi "Büyükeceli Mahallesi Mevcut İçme Suyu Terfi Hattı Karayolları Deplasesi Yapım İşi" projesine de 21 firma katılarak, teklif sundu. Anamur ilçesi "Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi" çalışmasına 20, Mut ilçesi Deveci, Topkaya Mahalleleri ve Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi "İçme Suyu Terfi ve Şebeke Hattı Yapım İşi" çalışmalarına ise 20 firma katıldı. Merkez ilçeler Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'yi kapsayan "Muhtelif Mahallelerde Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi Yapım İşi" çalışmalarına 25, "Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Döşeme Hattı Yapılması İşi" çalışmalarına ise 34 firma katılım sağladı.

"Vatandaşlarımıza kaliteli hizmetler sunmaktayız"

MESKİ açıklamasında, "Kurumsal yapımız ve vizyonlu altyapı projelerimiz ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için kesintisiz çalışmaktayız. İhaleler, idaremiz bünyesinde deneyimli ve profesyonel anlayışla çalışan ihale komisyonları tarafından sorunsuz bir şekilde yapılmaktadır. İhaleler sonrası başlayan altyapı çalışmalarımız sayesinde vatandaşlarımıza kaliteli hizmetler sunmaktayız. İhaleyi kazanan firma ile uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı yürüterek, yapım işlerinin zamanından önce bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı